Granarolo inaugura negozio "sostenibile" a Ferrara
Giovedì prossimo taglio del nastro per nuovo punto vendita in chiave anti-spreco
Granarolo Spa annuncia l'inaugurazione del nuovo Negozio Granarolo a Ferrara, il primo punto vendita in chiave anti-spreco nel centro della città. Il taglio del nastro vedrà la presenza del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e di Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo S.p.A.
L'evento si terrà giovedì 20 novembre alle ore 12 in viale Cavour 68/A, Ferrara. Si tratta di
un nuovo concept ideato per ridurre gli sprechi di prodotto a data corta e dove acquistare a prezzo agevolato tutte le migliori referenze del portafoglio Granarolo mettendo al centro l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il futuro.
