Italian Wine Brands: Equita vede una leggera crescita 2026 per ricavi

Gli analisti di Equita, dopo un meeting con la società, hanno constatato il miglioramento dei volumi nel secondo semestre per Italian Wine Brands e alla luce dei ricavi attesi per la seconda parte del 2025 stimano per il 2026 una leggera crescita (+2%) e margini stabili al 13%. Gli analisti hanno confermato il giudizio Buy sul titolo con un target price di 30 euro.

Nel report dedicato a IWB, Equita sottolinea di avere avuto dal management “messaggi complessivamente costruttivi: il trend dei volumi sta mostrando un miglioramento rispetto al 1* semestre, mentre la delivery su marginalità e generazione di cassa rimane solida e in linea con quanto comunicato a settembre”. Il fatturato, dopo una prima parte dell’anno che ha evidenziato una flessione del 3%, nel terzo trimestre ha mostrato segnali più solidi, con un mese di settembre molto positivo e volumi in aumento di circa il 5%. “Il B2C” si legge ancora nel report “continua a sottoperformare, una flessione ci circa il 10% in linea con il 1* semestre, mentre il B2B sta mostrando un recupero, con il le vendite all’ingrosso tornate flat a settembre anche grazie all’avvio di nuovi contratti. I top brand continuano a registrare una crescita contribuendo positivamente ai margini. La società rimane fiduciosa sui trend di fine anno (stagionalmente molto rilevante), nonostante una base di confronto a novembre/dicembre più sfidante”.

La marginalità continua a beneficiare di risparmi sui dry products, di minori costi del personale interinale e di un price-cost spread ancora favorevole. Il management ha già avviato le discussioni con i fornitori per il 2026, con visibilità positiva sia sui prezzi del vino (attesi stabili, grazie a una vendemmia nella norma) sia sui costi energetici, anche grazie al contributo del fotovoltaico. “Nel complesso” spiegano ancora da Equita”, l’Ebitda di consensus per il 20256 (52–53mln) a cui siamo allineati rimane ragionevole.

L’incremento dei dati al 15% di agosto è stato gestito con una condivisione dell’onere con il distributore, in una logica di suddivisione circa in cui IWB assorbe circa il 5% (un terzo del dazio) con impatto circa 1 milione all’anno. La situazione si è stabilizzata dopo la fase di incertezza iniziale e il run-rate delle vendite negli Usa è ora positivo, con volumi considerati molto soddisfacenti. La società ritiene ragionevolmente di poter firmare il closing della cessione dell’impianto a Valle Talloria (accordo siglato con Caffo) tra fine 2025 e inizio 2026.

Gli analisti hanno confermato le stima per il 2025 che prevedono un fatturato di 403 milioni, sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, grazie a una crescita del 3% nel secondo senatore che dovrebbe riassorbire la flessione del 3% della prima parte dell’anno. L’Ebitda è atteso a 52,4 mln con un margine Ebitda del 13%. Infine la posizione finanziaria metta è stimata negativa per 71 mln.