Export e internazionalizzazione delle imprese: conferenza nazionale

Centromarca annuncia la terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle imprese che si terrà il prossimo 17 dicembre, a partire dalle 8:30, presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho.

La Conferenza, promossa dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, e realizzata in collaborazione con Agenzia Ice, Cdp, Sace e Simest, intende promuovere il dialogo tra il Sistema Italia e le imprese per elaborare risposte efficaci alle sfide del commercio internazionale e rafforzare la proiezione dell’Italia nel mondo, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’export.

All’evento interverranno tutte le Ambasciatrici e gli Ambasciatori italiani nel mondo che, insieme ai direttori degli Uffici Ice all’estero e con l’assistenza di rappresentanti di Cdp, Sace e Simest, incontreranno le imprese per ascoltarne le esigenze e sostenerne la presenza sui mercati internazionali.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel piano strategico e operativo di Centromarca, volto a sostenere l’espansione internazionale delle imprese associate, eccellenze del Made in Italy nei mercati globali.

E’ possibile registrarsi e prenotarsi per richiedere incontri con gli ambasciatori italiani nel mondo tramite la piattaforma dedicata all’evento, disponibile a questo link: https://eventisistemapaese.esteri.it/EventiSistemaPaese/Evento/evento.asp?ID_Evento=62. Sulla piattaforma saranno resi disponibili aggiornamenti sul programma.