Industrie Chimiche Forestali, ricavi a 54,1 milioni nei primi 9 mesi
Aumenta a 7,2 milioni l'Ebitda; migliora l'indebitamento finanziario
Il consiglio di amministrazione di Industrie Chimiche Forestali, società tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato i risultati consolidati gestionali dei primi nove mesi del 2025.Al 30 settembre 2025 i ricavi...
