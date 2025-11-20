Granarolo: taglio del nastro per primo spaccio anti-spreco

Granarolo ha inaugurato oggi a Ferrara, in viale Cavour 68/A, una nuova bottega, la prima in città concepita in ottica anti-spreco e dedicata alla vendita quasi esclusiva di prodotti del portafoglio del Gruppo. Il taglio del nastro ha visto la presenza di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e di Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo S.p.A..

In uno spazio di oltre 100mq situato in una delle vie principali di Ferrara, a pochi passi dal Castello Estense, il nuovo punto vendita è composto da un’area a libero servizio, con prodotti freschi e ambient, mettendo al centro l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il futuro: il concept è infatti ideato anche per ridurre gli sprechi di prodotto a data corta a cui ogni grande azienda del settore food può andare incontro e per consentire ai consumatori un risparmio sul prezzo a scaffale, che sarà significativo sui numerosi prodotti a scadenza ravvicinata presenti ogni giorno in apposite aree promozionali last minute. Il risparmio sarà anche energetico attraverso una scelta di banchi frigo di nuova generazione a basso impatto ambientale.

“L’apertura della nuova bottega Granarolo in chiave anti-spreco nella nostra città rappresenta un segnale importante sotto più aspetti: unisce sostenibilità, lotta allo spreco alimentare e attenzione alle famiglie. La presenza a Ferrara di un gruppo solido - presente in più di 80 Paesi nel mondo e che si fonda su una filiera che coinvolge centinaia di allevatori italiani - può inoltre contribuire a rafforzare il tessuto economico locale. Ringrazio il presidente Calzolari e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa iniziativa, che conferma Ferrara come luogo attrattivo per imprese attente al futuro e all’innovazione nel settore agroalimentare”, ha dichiarato il sindaco Fabbri.

“Abbiamo spacci negli stabilimenti di Bologna, Castelfranco Emilia (MO) e Gioia del Colle (BA)", ha detto al taglio del nastro il presidente Calzolari, "e un punto vendita in centro a Bologna. Queste botteghe ci avvicinano ai consumatori in un'ottica anti-spreco: qui si troveranno tutti quei prodotti a vita corta ancora ampiamente buoni che per motivi organizzativi la grande distribuzione non ospita e che saranno venduti a prezzo di spaccio. È un tentativo di fare una riflessione sugli sprechi del cibo”.

Il negozio Granarolo di Ferrara va così ad affiancarsi a quello nel centro di Bologna e agli spacci sorti accanto agli stabilimenti produttivi del Gruppo a Bologna, Castelfranco Emilia (MO) e Gioia del Colle (BA), market del fresco a libero servizio in cui dipendenti Granarolo, consumatori privati e operatori del settore Ho.Re.Ca. hanno già la possibilità di trovare a prezzi convenienti un’ampia offerta di prodotti a data corta e no, con una selezione di referenze secondo la stagionalità.

Nel 2024 il 22,8% dei ricavi generati dai negozi già operativi è arrivato dalla vendita di prodotti a data corta, come è possibile evincere dal Bilancio di Sostenibilità del Gruppo (https://www.gruppogranarolo.it/chi-siamo/csr-report-2024). Duplice il ritorno di questa iniziativa: sul fronte sociale è teso a supportare i bilanci familiari e sul fronte ambientale contribuisce a una riduzione degli sprechi.

Protagonisti dell’assortimento sono soprattutto i prodotti del portafoglio del Gruppo: latte, yogurt, formaggi di eccellenza e specialità casearie italiane, tra cui quelle premiate recentemente alla 37° edizione dei World Cheese Awards, uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio dove Granarolo ha vinto 12 medaglie (leggi notizia EFA News).