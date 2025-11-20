Guida Michelin: Italia al secondo posto al mondo per ristoranti stellati

La conferma dell’Italia come seconda nazione al mondo (dopo la Francia) per numero di ristoranti stellati nella nuova edizione della Guida Michelin rafforza il ruolo della ristorazione nazionale come asset strategico per l’immagine, l’economia e l’attrattività internazionale del Paese. Per Fipe-Confcommercio si tratta di un risultato che "testimonia la vitalità dell’intero comparto, capace di coniugare tradizione, creatività e investimenti continui in qualità, sostenibilità e formazione, in un percorso che valorizza territori, filiere e competenze professionali di altissimo livello".

“Questo riconoscimento rappresenta un orgoglio che appartiene all’intera filiera, dagli chef ai produttori, fino alle imprese che ogni giorno costruiscono valore con professionalità e visione”, sottolinea Antonio Santini, vicepresidente di Fipe e ristoratore tre stelle Michelin. “Il fatto che l’Italia si confermi ai vertici della ristorazione mondiale dimostra che la nostra cucina, quando sa unire radici, innovazione e sostenibilità, genera reputazione globale e contribuisce in modo determinante allo sviluppo del turismo gastronomico e alla competitività dei territori. Ora la sfida è consolidare questo risultato, continuando a investire sulla qualità e sulla capacità di portare il meglio dell’identità italiana nel mondo”.

Per Fipe, questo posizionamento rafforza l’importanza di proseguire nelle politiche di sostegno al settore e di valorizzazione della cultura gastronomica italiana quale componente distintiva del Made in Italy e della nostra proiezione internazionale.