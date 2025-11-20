Emilia-Romagna: quasi 1 mln euro per mense biologiche

Sostenere ogni giorno un’alimentazione di qualità e sostenibile nelle scuole, garantendo più prodotti biologici nei menù e contenendo al tempo stesso le spese delle famiglie. È l’impegno che la Regione Emilia-Romagna porta avanti da anni e che anche per il 2025 viene riconfermato dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare: la Regione si aggiudica infatti, ancora una volta, la quota p...