Italia si candida come sede europea unione doganale

Il Consigli dei ministri di oggi ha deliberato la candidatura dell'Italia ad ospitare l’Autorità doganale dell’Unione Europea, l’EUCA (European Union Customs Authority).

Soddisfatto il ministro Lollobrigida: “Grande soddisfazione per l’approvazione della candidatura italiana come sede per ospitare l'Euca. Ringraziamo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano per la scelta di candidare ufficialmente l’Italia ad ospitare questa importante autorità europea. Voglio ringraziare anche tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine e delle Dogane che quotidianamente si impegnano per garantire non solo la nostra sicurezza interna ma anche l’efficacia dei controlli doganali. Insieme - conclude Lollobrigida - all’approvazione ormai prossima del decreto in materia di protezione dell’agroalimentare italiana i nostri standard di sicurezza nell’agroalimentare saranno ancora migliori”.