Peste suina in ritirata

Oggi la provincia di Piacenza e alcuni comuni dalla provincia di Cremona e Lodi escono dalla zona di restrizione 3 e, al contempo, la Campania e la Basilicata, ultimi cluster della malattia al Sud, sono dichiarate indenni.

Lo rende noto un comunicato del Masaf, sottolineando che oggi non esistono più zone di tipo 3 in Italia, ossia quelle in cui la malattia è presente nei suini domestici e possono includere anche la presenza di PSA nei cinghiali. All'interno di queste zone sono previste misure di restrizione totali.

“Congratulazioni ai Sottosegretari La Pietra e Gemmato e al Commissario straordinario Filippini per l’impegno e il lavoro svolto al fine di contrastare la Peste Suina Africana. Un passo decisivo, che ci consente di guardare con fiducia verso il ritorno alla piena normalità, continuando a tutelare questo comparto fondamentale per la nostra economia”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.