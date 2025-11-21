Dazi/2. Ue pronta a chiedere esenzione su alcuni prodotti

La Commissione europea sarebbe pronta a presentare al governo statunitense un elenco dei settori per i quali richiede l'esenzione dai dazi doganali. Tra le categorie incluse nell'elenco, che dovrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni, figurano la pasta, la birra, il vino e i superalcolici .

La notizia è rimbalzata dagli Stati Uniti dove è stata riportata dal quotidiano "Politico", citando fonti diplomatiche. Secondo quanto si apprende, la richiesta dovrebbe essere presentata la prossima settimana durante un incontro con il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick e il rappresentante commerciale Jamieson Greer.

L'iniziativa Ue arriva sull'onda della (parziale) retromarcia del presidente Usa Donald Trump la cui amministrazione sta studiando l'eliminazione dei dazi su oltre 200 prodotti alimentari importati, tra cui caffè e banane. Una retromarcia confermata davanti ai manager di McDonald's nei giorni scorsi, colosso Usa su cui Trump fa affidamento e a cui conferma che le sue tariffe non alzeranno l'inflazione dei prodotti (leggi notizia EFA News).

Altro sprone a farsi avanti, l'Ue lo ha preso dall'ultima retromarcia di Trump sui dazi si estende anche al Brasile che ha firmato un ordine esecutivo che rimuove le tariffe del 40% imposti a una serie di prodotti agroalimentari brasiliani, tra cui manzo, carne, cacao, caffè e frutta (leggi notizia EFA News).