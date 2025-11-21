Latte crudo: cresce la produzione UE

Eurostat stima che le aziende agricole dell'Unione Europea abbiano prodotto 161,8 milioni di tonnellate di latte crudo nel 2024. Ciò rappresenta un aumento di 0,9 milioni di tonnellate rispetto al 2023 e di 12,1 milioni di tonnellate rispetto al 2014 (149,7 milioni di tonnellate). Quest'ultimo sviluppo conferma la crescita relativamente costante della produzione di latte crudo nell'UE nel decennio fino al 2024.

La maggior parte del latte crudo prodotto nel 2024 è stata consegnata ai caseifici (150,8 milioni di tonnellate) e utilizzata per produrre una gamma di prodotti lattiero-caseari freschi e trasformati. La maggior parte del latte dell'UE è stata utilizzata per la produzione di formaggio e burro. Nello specifico, 59,9 milioni di tonnellate di latte intero, insieme a 17,0 milioni di tonnellate di latte scremato, sono state utilizzate per produrre 10,8 milioni di tonnellate di formaggio.

Ulteriori 44,2 milioni di tonnellate di latte intero sono state utilizzate per produrre 2,3 milioni di tonnellate di burro e cosiddetti "prodotti gialli" (come il butteroil e il burro fuso) e hanno generato 41,5 milioni di tonnellate di latte scremato.