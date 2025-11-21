Nestlé: Sanjay Bahadur lascia l'incarico di vicepresidente esecutivo

Ulteriore avvicendamento dirigenziale in casa Nestlé. Sanjay Bahadur, vicepresidente esecutivo e responsabile della Strategia di Gruppo e dello Sviluppo Commerciale, andrà in pensione a fine dicembre 2025, dopo una brillante carriera di oltre 40 anni nel gruppo svizzero.

Durante il suo mandato, il manager ha ricoperto diversi ruoli in India, Svizzera, Hong Kong, Turchia e Cina. Nella sua attuale posizione, Bahadur è responsabile della gestione del portafoglio, dell'identificazione e dell'esecuzione di operazioni di M&A, nonché di fondi di venture capital, partnership esterne e accordi di licenza.

"A nome di tutti in azienda, desidero esprimere un sentito ringraziamento a Sanjay per il suo contributo a Nestlé", ha commentato Philipp Navratil, amministratore delegato di Nestlé. "Ha costantemente dimostrato un'integrità senza compromessi e un approccio umile alla leadership, promuovendo la fiducia e la collaborazione in tutta l'organizzazione. Gli auguriamo tutto il meglio per questo nuovo capitolo".

Dopo il pensionamento di Sanjay Bahadur, la funzione M&A riporterà al CFO Anna Manz.