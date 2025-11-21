Do you want to access to this and other private contents?
Al Festival del Bio di Bologna si dialoga sul futuro del settore
Organizzato da AssoBio e FederBio, si chiude domani l'evento
Si è aperto due giorni fa a Bologna il Festival del Biologico e della Sostenibilità, evento organizzato in sinergia tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), AssoBio e FederBio, che riunisce università, istituzioni, imprese, associazioni del settore e cittadini per discutere di ricerca, innovazione e sostenibilità nel comparto agr...
