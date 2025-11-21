Ismea presenta il rapporto sull'agroalimentare
Il 3 dicembre al Masaf attenzione sul contesto macroeconomico, al confronto con UE, consumi domestici ed export
Si terrò mercoledì 3 dicembre alle ore 11 a Roma presso la Sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la presentazione del nuovo “Rapporto Ismea sull’agroalimentare italiano”. L’evento vedrà la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.
Dopo l’edizione dello scorso anno, focalizzata sulla catena del valore, il Rapporto Agroalimentare Ismea 2025 concentra l’attenzione sul contesto macroeconomico, sul confronto con la UE anche in termini di maggior valore aggiunto dell’agroalimentare italiano, sulla qualità, sui consumi domestici e sul commercio con l’estero.
Il Rapporto conferma la forza strutturale della nostra filiera agroalimentare, che contribuisce fino al 15% del pil se si considera l’intera estensione dei comparti connessi. Un sistema capace di creare valore, lavoro, reputazione internazionale e di rappresentare l’Italia nel mondo con la credibilità e la qualità che ci contraddistinguono.
