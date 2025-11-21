Laboratorio Erfo, bene i primi nove mesi

Laboratorio Farmaceutico Erfo, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato i dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2025. I primi nove mesi si sono chiusi con ricavi consolidati a € 7,4 mln (+57% YoY). Fit and Go contribuisce per € 2,3 mln, mentre la crescita organica del Gruppo Erfo, al netto del contributo Fit and Go, è pari...