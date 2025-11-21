It does not receive public funding
Commodities: in rialzo quotazioni pomodori e mais

Per entrambi il mercato italiano sta registrando prezzi superiori alla media internazionale

Dopo il calo osservato al termine della campagna di trasformazione, le quotazioni dei derivati del pomodoro rilevate dalla Camera di Commercio di Parma hanno registrato una risalita: +4% per passata e polpa cubettata, +3% per la polpa triturata e +2% per doppio e triplo concentrato. Secondo le analisi Areté, nonostante una produzione italiana in aumento dell'+8% rispetto al 2024, il costo della materia...

