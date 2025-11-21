Do you want to access to this and other private contents?
Copa Cogeca, il 18 dicembre l'agricoltura muove su Bruxelles
Attesi 10.000 agricoltori per denunciare il crescente approccio “fumoso” nei confronti del settore
Il 18 dicembre sono attesi a Bruxelles 10.000 agricoltori per denunciare il crescente approccio “fumoso” dell'UE nei confronti dell'agricoltura. È questo l'allarme, o meglio l'avvertimento, lanciato oggi da Copa Cogeca con un comunicato in cui l'organizzazione degli agricoltori europei sottolinea che "dal 2024, gli agricoltori hanno costantemente messo in guardia l'UE sulle riforme della PAC e del...
Fc - 55523
EFA News - European Food Agency
