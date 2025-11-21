It does not receive public funding
Igd, quarta cessione in Romania

Venduto un centro commerciale affittato, tra gli altri, al Carrefour Market

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha sottoscritto, tramite la controllata Win Magazin S.A., un contratto per la vendita a un investitore privato locale di un centro commerciale detenuto in Romania, dominante nella propria catchment area. Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a circa 2,4 milioni di euro, in linea con il book value. A carico del venditore restano i costi relativi ad...

