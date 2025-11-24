Walmart in espansione ha aperto in Sud Africa

Walmart ha inaugurato sabato scorso 22 novembre il suo primo negozio in Sudafrica. L'apertura, di fatto, segna il debutto del colosso statunitense dei supermercati nel continente africano: l'obiettivo è ricercare una fetta di mercato in un settore altamente competitivo. Il negozio, situato a Roodepoort, a ovest di Johannesburg, ha creato 80 nuovi posti di lavoro e ha collaborato con 15 piccole e medie imprese locali.

Più di un centinaio di acquirenti hanno fatto la fila per ore fuori dal negozio per approfittare dei “prezzi bassi tutti i giorni” di Walmart e acquistare prodotti internazionali difficili da trovare in Sudafrica, come le friggitrici ad aria di Drew Barrymore o le bibite Dr. Pepper, ad esempio.

“L'apertura del primo negozio Walmart in Sudafrica è molto più di una semplice pietra miliare commerciale: è un impegno ad aiutare i clienti a risparmiare denaro e a vivere meglio, offrendo costantemente il costo totale più basso per il paniere di prodotti di cui hanno bisogno", ha dichiarato Andrea Albright, vicepresidente esecutivo di Walmart.