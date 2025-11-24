Rushers, controllata di Alfonsino, si accorda con Just Eat

Alfonsino, società quotata e leader nel food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che la propria controllata Rushers S.r.l., la piattaforma tecnologica per rider (rushers, meglio) ha sottoscritto un accordo con Just-Eat ltaly,, uno dei principali player nel settore del digital delivery. Le attività avranno inizio nelle prossime settimane, con una fase iniziale d...