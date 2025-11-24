Do you want to access to this and other private contents?
Rushers, controllata di Alfonsino, si accorda con Just Eat
Le attività avranno inizio nelle prossime settimane con una fase test di sei mesi
Alfonsino, società quotata e leader nel food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che la propria controllata Rushers S.r.l., la piattaforma tecnologica per rider (rushers, meglio) ha sottoscritto un accordo con Just-Eat ltaly,, uno dei principali player nel settore del digital delivery. Le attività avranno inizio nelle prossime settimane, con una fase iniziale d...
