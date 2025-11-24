Quaglia, l'antica distilleria lancia il 1° spot sulla sua storia centenaria

“Nel cuore del Piemonte creiamo distillati che custodiscono tempo, tradizione e natura”. È con questo messaggio che la storica distilleria piemontese Quaglia è protagonista dal 23 novembre al 10 dicembre di una campagna di comunicazione che la vede per la prima volta in televisione.

Il brand piemontese con forte addiction all’export e player nella categoria spirits, è protagonista di una campagna di comunicazione integrata ideata dall’agenzia creativa torinese Undesign e in onda su Sky, partner in questo percorso strategico che il brand sta portando avanti per comunicare i propri valori di marca.

Da un paio di anni, l’azienda ha avviato il suo percorso di rinnovamento tra strategia, visione, design e comunicazione attraverso il coinvolgimento delle agenzie Undesign ed Explan di Torino che la seguono per valorizzare il marchio e la sua iconicità grazie a progetti di riposizionamento e rebranding per ridefinire la sua presenza in termini di visibilità.

L’obiettivo di Quaglia è continuare ad aumentare la propria awareness, promuovendo l’identità del brand attraverso campagne stampa e digital mirate a creare dialogo con il consumatore e, in questo percorso, la televisione è uno strumento ideale.

Il contenuto dello spot vuole raccontare in pochissimi secondi la storia e i valori di Quaglia riassumendoli in tre punti fondamentali: tempo, tradizione e natura, come cita lo spot. Da ben 135 anni, la famiglia Quaglia ha un legame fortissimo con il territorio del basso Monferrato in cui nasce, coltiva le migliori botaniche e, attraverso antiche ricette e l’expertise del suo mastro distillatore, produce liquori e distillati, senza dimenticare l’ingrediente più prezioso: il tempo.

Il concept creativo si sviluppa attraverso una campagna di comunicazione con un video da 10 secondi on air dal 23 novembre al 10 dicembre in fascia serale sui canali Sky Cielo, Sky Atlantic, Sky Arte e SkyTG24, a cui sarà abbinato e supportato uno sviluppo sui social, Facebook e Instagram.

Nata nel 1890 e di proprietà della famiglia Quaglia dal 1906, la distilleria Quaglia affonda le proprie radici in un patrimonio inestimabile di ricette, di segreti e di conoscenze preziose che si tramandano da quattro generazioni e che sfidano il passare del tempo mantenendo intatto il loro valore.

Alla prima produzione di grappe ha affiancato, fin dalle origini, quella di liquori e distillati di alta qualità che oggi rappresentano il cuore dell’attività aziendale. Un lavoro quotidiano, in stretta sinergia con il territorio dal quale provengono la maggioranza delle materie prime e delle botaniche utilizzate dal Mastro Distillatore Carlo Quaglia, a cui si affiancano ingredienti selezionatissimi provenienti dalle aree più vocate del pianeta. Quel pianeta che Quaglia-Antica Distilleria dal 1890 si è impegnata a rispettare e preservare ottenendo, dal 2018, la certificazione di Distilleria biologica.