A Giovanni Fileni il Premio alla carriera 2025

Il Gruppo Fileni, tra i principali player del settore avicolo italiano, è lieto di annunciare il conferimento a Giovanni Fileni, fondatore e presidente del Gruppo Fileni, del Premio alla Carriera 2025 da parte di GIOMARCHE, l’associazione di imprenditori e professionisti che promuove iniziative rivolte agli imprenditori della Regione Marche.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno ai protagonisti che dal 1950 in avanti si siano maggiormente distinti per il loro impegno alla crescita economica, sociale e culturale del territorio marchigiano anche oltre i confini nazionali, si è svolta presso l’Hotel Raffaello di Senigallia, alla presenza di numerose autorità del territorio, tra cui l’Assessore della Regione Marche a lavoro, formazione professionale, tutela del paesaggio, cave, rifiuti, edilizia pubblica, Protezione civile e sport, Tiziano Consoli, e il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti.

Istituito nel 2008 e giunto alla sua XIV edizione, il Premio alla Carriera consiste nell’inserimento della biografia del protagonista premiato all’interno di un “Libro” distribuito sul territorio con l’obiettivo non solo di dare risalto al suo percorso di vita e ai suoi successi professionali, ma soprattutto che possa diventare fonte di ispirazione anche per le giovani generazioni.

Il Premio può contare sul patrocinio del ministero dello Sviluppo economico, della Regione Marche, dell’Università di Camerino, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Istituto di istruzione superiore Bettino Padovano e dei Comuni del territorio, oltre che sulle medaglie di rappresentanza del presidente della Repubblica e del Parlamento Italiano.

La scelta di Giovanni Fileni è stata effettuata dal Comitato Territoriale per il premio, composto da non soci e presieduto da Mario Baldassarri, esperto di economia e presidente Istao, in collaborazione con il Comitato Scientifico di GIOMARCHE e con la Giunta di Presidenza dell’Associazione.

“È per me motivo di grande orgoglio ricevere questo importante riconoscimento - ha commentato Giovanni Fileni - E lo è a maggior ragione perché a premiarmi sono altri imprenditori, persone che, come me, affrontano ogni giorno le sfide che comporta l’attività d’impresa. Il mio desiderio più grande è che, anche dalla mia storia, i più giovani possano trarre degli spunti utili per il loro futuro e che le nostre esperienze di vita e di lavoro possano diventare un mezzo per aumentare ulteriormente, sia in Italia che all’estero, la visibilità e la consapevolezza dell’inestimabile valore del nostro splendido territorio”.

Il Gruppo Fileni Il Gruppo Fileni è uno dei principali operatori nel settore avicunicolo nazionale. Fondato nel 1965 da Giovanni Fileni, il gruppo ha sede a Cingoli, in provincia di Macerata e nel 2024 ha registrato un fatturato pari a 612 milioni di euro. Con i marchi Fileni, Fileni BIO e Club dei Galli, presenti in maniera capillare nei canali GDO, Normal Trade e Ho.re.ca, l’azienda è oggi un punto di riferimento per i consumatori italiani.