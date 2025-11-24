Dermatite bovina: revocata zona di ulteriori restrizioni in Sardegna

Nella riunione di venerdì scorso, il Comitato Paff dell'Unione europea ha espresso voto favorevole alla revoca della zona di ulteriore restrizione per la dermatite nodulare bovina nel territorio della Regione Sardegna. Parallelamente, è stata approvata anche la revoca di diverse zone di protezione e sorveglianza istituite attorno ai focolai, grazie alla valutazione positiva dell’evoluzione epidemiologica, come reso noto dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

"È sicuramente una bella notizia che conferma la bontà e l’efficacia delle azioni intraprese dalle istituzioni, Regione in primis”, commenta l’assessore della Sanità della Regione Sardegna Armando Bartolazzi. “La Regione", prosegue l'assessore, "rimane ora in attesa della pubblicazione formale della decisione europea. Nel frattempo, prosegue il dialogo costante con il Ministero della Salute per definire chiaramente i termini e le modalità di ripresa delle movimentazioni extra-regionali degli animali, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2023/361”.

“La Regione", conclude Bartolazzi, "continuerà a garantire la massima collaborazione istituzionale e a fornire aggiornamenti tempestivi al comparto zootecnico e a tutte le parti interessate".

Anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida accoglie la revoca delle restrizioni UE sulla Lumpy Skin Disease in Sardegna come "una bella notizia per gli allevatori e per tutto il comparto zootecnico dell’isola. Gli sforzi per tutelare la salute animale e garantire la continuità produttiva", aggiunge il ministro, "sono stati finalmente riconosciuti".

"Questo risultato è frutto di un lavoro serio e coordinato tra istituzioni nazionali, regionali e operatori del settore, e conferma quanto siano fondamentali prevenzione e vaccinazione per proteggere le nostre filiere. Come Governo", conclude il ministro, "continueremo a sostenere il comparto assicurando sicurezza sanitaria, competitività e nuove prospettive di crescita per gli allevamenti sardi".