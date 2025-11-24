Italian Sounding. Lollobrigida: "A giorni in aula ddl per contrastarlo"

“È una legge fondamentale che aspettavamo da decenni. In Parlamento giacevano testi da almeno tre lustri, con proposte di revisione del sistema sanzionatorio. Le sanzioni non servono tanto a perseguire quanto a rendere difficile poter copiare i nostri prodotti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida con riferimento al disegno di legge a contrasto dell’Italian Sounding.

“Stiamo lavorando con questa legge per mettere in condizione il nostro sistema virtuoso di essere più protetto. Crediamo", ha aggiunto il ministro, "che il Parlamento dopo la proposta del governo porterà a termine questo tipo di percorsi e avremo una legge più solida, più forte, che evidentemente sarà un elemento di deterrenza e di persecuzione dei reati migliorando la nostra capacità di garantire le regole. A giorni", ha annunciato Lollobrigida, "dovrebbe andare in Aula, dipende dai tempi del Parlamento, avevamo preso l’impegno di approvarla prima dell’estate e lo faremo”.