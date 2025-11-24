Gruppo Selex: più fotovoltaico, meno imballaggi

Gruppo Selex pubblica la dodicesima edizione del Bilancio di Sostenibilità, il documento che racconta l’impegno congiunto della Centrale e delle 18 Imprese Socie nel generare valore economico, sociale e ambientale. Attivazioni e azioni concrete e misurabili, con al centro i territori e le comunità in cui Selex Gruppo Commerciale opera.Il Bilancio 2024, ispirato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del...