Ue, 143 milioni di fondi emergenza all'Africa sub-sahariana

La Commissione europea sta fornendo 143 milioni di euro in aiuti umanitari mentre i leader dell'UE e dell'Unione africana si riuniscono in Angola, in risposta alla continua pressione sulle operazioni di soccorso in diverse zone di crisi.

Lo fa sapere la stessa Commissione europea secondo cui lo stanziamento comprende:

2,5 milioni di euro per gli aiuti nella Repubblica centrafricana,

8 milioni di euro in Nigeria,

30 milioni di euro in Etiopia,

30 milioni di euro in Somalia,

35 milioni di euro nel Sud Sudan

38 milioni di euro nei paesi del Sahel centrale.

I fondi di emergenza sosterranno l'assistenza alimentare, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, l'accesso all'assistenza sanitaria e aiuteranno le comunità più vulnerabili a soddisfare i loro bisogni primari.

Hadja Lahbib, Commissaria per l'uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi, ha dichiarato:

“l'UE sta intensificando il proprio impegno in un momento in cui l'attenzione globale si sta spostando e le esigenze umanitarie rimangono elevate. Questo finanziamento dimostra che continuiamo a impegnarci nei luoghi in cui la pressione è in aumento e il sostegno è essenziale. Continueremo a mantenere la linea insieme ai partner che lavorano sotto la pressione più forte”.

Diverse regioni dell'Africa, ricorda la Commissione, continuano a subire gravi pressioni umanitarie causate da conflitti, sfollamenti e accesso sempre più limitato ai servizi di base. Queste crisi umanitarie hanno costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza. L'UE rimane uno dei principali donatori globali in Africa, mantenendo un finanziamento umanitario costante alle crisi in corso. L'assistenza umanitaria finanziata dall'UE è fornita in collaborazione con agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali e ONG.