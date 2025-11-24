Tutti matti per Camatti. Anche Adriano Panatta

Tutti matti per Camatti, compreso Adriano Panatta, l'unico italiano ad aver sollevato il trofeo al Roland Garros. Il grande tennista, lo sappiamo, oltre a essere un monumento nel mondo della racchetta, è diventato anche un amatissimo personaggio televisivo e cinematografico. E, questa volta, invece che combattere a suon di colpi magici contro un avversario dall’altra parte della rete, non fa altro che leggere un’etichetta.

È, infatti, Panatta il nuovo testimonial di Amaro Camatti, protagonista dello spot firmato Unfollow Advertising e Spacedelicious ENTerprise, dove il più elegante dei campioni italiani scopre, con ironia impeccabile, che “adatto agli sportivi” non significa per forza fare stretching.

D’altronde Camatti è così: un amaro alle erbe nato in Liguria cent’anni fa, sorprendentemente piacevole, con quella beva che mette d’accordo tutti. Non a caso nel 2023 è stato premiato come miglior amaro al mondo. Altro che amaro: è il campione che non ti aspetti, quello che nasce in un laboratorio ligure negli anni ’20 e finisce nei bicchieri dei nuovi appassionati del bere leggero, inclusivo, giocoso.

A proposito di gioco: Camatti, amaro italiano a base di fiori, erbe, radici aromatiche del territorio prodotto per la prima volta nel 1924 in un laboratorio del centro storico di Genova, sta vivendo una crescita vertiginosa anche grazie ai Giochi Camatti, il format ideato da Unfollow ADV e Spacedelicious ENTerprise, e supportato dal distributore Velier Spa, guidato dal genovesissimo Luca Gargano, che ha riportato in auge il divertimento analogico. Briscola, bocce, biliardino, freccette, bowling, molkky: insomma tutto ciò che si può giocare davvero, con le mani e con le risate.

Il risultato? Un’ondata di entusiasmo che ha travolto l’Italia "e ora anche il mondo", sottolinea il comunicato dell'azienda spirit che ha sede a Cogorno nell'entroterra di levante vicino Genova. Un ruolo fondamentale in questa crescita lo sta giocando anche Velier, il distributore genovese di distillati premium, che supporta con entusiasmo sia il brand sia i Giochi Camatti in tutta Italia.

Sì, perché i Giochi Camatti sono arrivati fino a Hong Kong, affiancando il leggendario Bar Leone, fresco titolo di miglior bar del mondo. Per un amaro che crede nel gioco più che nella competizione, non c’era scenario migliore: far divertire, coinvolgere, unire. Ed è esattamente per questo che Panatta è la scelta perfetta. Uno che nella vita ha vinto tanto, ma che non ha mai smesso di giocare. Camatti non è un prodotto da esporre: è un invito aperto. È la prova che fare le cose con leggerezza può portarti lontano. A volte fino a Parigi, a volte fino a Hong Kong. A volte, dice la nota ufficiale, "fino alla tua prossima partita a bocce. Perché alla fine, lo sappiamo bene: siamo tutti matti per Camatti.

Camatti è "l'Amaro graditissimo al palato", insuperabile per la finezza del suo aroma, preferito anche per la poca quantità d’alcool che contiene. Utile nei viaggi di mare, indispensabile agli Sportivi, "che rianima, che rincuora", dando inoltre un senso di piacevole sollievo. L'amaro è consigliato dagli esperti puro o diluito al selz prima e dopo i pasti.

Guarda lo spot: