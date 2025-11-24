Do you want to access to this and other private contents?
ED&F Man Chile: UE autorizza acquisizione da parte di Hartree
L'operazione, che riguarda il commercio dello zucchero, non viola le norme sulla concorrenza
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di ED&F Man Chile Holdings SpA (Cile) da parte di Hartree Partners, LP (Usa). L'operazione riguarda principalmente il commercio finanziario dello zucchero.Secondo le conclusioni rese note dalla Commissione, l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della...
lml - 55576
EFA News - European Food Agency
