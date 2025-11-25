Do you want to access to this and other private contents?
International coffee tasting, gold medal a Lavazza
Si è chiusa con 21 medaglie assegnate la 17a edizione del concorso internazionale del caffè organizzato da IIAC
Si è chiuso con l’assegnazione delle Gold Medal la diciassettesima edizione di International Coffee Tasting, il concorso internazionale del caffè organizzato da IIAC - International Institute of Coffee Tasters, tenutosi presso la Factory Food Designer di Autogrill a Rozzano (MI).Sono state assegnate le Gold Medal di International Coffee Tasting 2025, il concorso internazionale del caffè organizzato da I...
