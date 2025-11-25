Contrattino debutta oggi in tv: testimonial Antonino Cannavacciuolo

Contrattino, l’aperitivo biologico rosa nato dalla meticolosa ricerca di Casa Contratto, arriva in TV con il suo primo spot ufficiale. Protagonista è lo chef Antonino Cannavacciuolo, socio del progetto, che mette la propria firma e interpreta lo spirito del prodotto con il suo stile inconfondibile.

Visto il successo distributivo del brand in insegne come Esselunga, Carrefour, Coop, GS e Conad, l’azienda ha deciso di anticipare al Natale 2025 la strategia media TV inizialmente prevista per il 2026. Lo spot sarà on air sulle reti Sky dal 25 novembre all’interno di un piano strategico che accompagnerà il periodo centrale della stagione televisiva, con una presenza capillare nei contenuti premium del palinsesto.

Nella creatività, mentre lo chef viene guidato dagli autori con il classico copione pubblicitario (bitter, biologico, italiano), taglia corto intonando un deciso “OH! Accattatevillo!”, omaggio ironico a una delle più iconiche call to action della storia della pubblicità italiana.

La programmazione prevede la diffusione durante le Coppe Europee del 25-27 novembre, nei break principali di MasterChef Italia, GialappaShow e Foodish, oltre che in ulteriori passaggi tabellari in prime e access time. La pianificazione include anche la Connected TV e una visibilità estesa alle circa 40.000 attività commerciali del circuito Sky Business, tra bar, ristoranti, hotel e locali, intercettando così anche il pubblico dell’on-premise.

Contrattino è un ready to drink biologico, dal basso tenore alcolico, elegante e fresco, in linea con le attuali tendenze di consumo. È preparato con zucchero di canna biologico, aromi naturali di piante officinali e agrumi. La gradazione del 5,5% deriva da alcol biologico. Il colore rosa, naturale, ottenuto dal succo di carota nera, e la bottiglia Art Déco da 20 cl lo rendono immediatamente iconico.

Contrattino nasce dalla visione di Paolo Dalla Mora, Giorgio Rivetti e Luca Gargano (proprietario del distributore premium Velier) team imprenditoriale di rilievo a cui si è aggiunto come socio proprio Antonino Cannavacciuolo, per il suo debutto nel mondo beverage "assoldato" a luglio 2024 (leggi notizia EFA News).

Lo spot con Antonino Cannavacciuolo andrà in onda nelle seguenti date:

dal 25 al 27 novembre: Coppe Europee Sky Sportù

11,18 e 25 dicembre: MasterChef Italia (+ repliche)

1, 8, 14 e 22 dicembre: GialappaShow su TV8 e Sky Uno (+ repliche)

dall’1 al 22 dicembre (non in onda 4, 10 e11): Foodish.

Contrattino è distribuito da Velier, storica azienda familiare genovese che si occupa di importazione e distribuzione di distillati, liquori e vini. Fondata nel 1947, ha quindi oltre 75 anni di vita: leader mondiale nel settore dei rum grazie all’instancabile lavoro di scoperta del Presidente Luca Gargano, Velier è stata anche antesignana assoluta nel lancio del movimento dei vini naturali. Già nel 2001 ha visto, infatti, la luce il protocollo delle “Triple A”, produttori che siano “Agricoltori, Artigiani, Artisti”, in sintonia con i valori della Velier: qualità e autenticità. Tra le oltre 200 marche importate, citiamo i rum Caroni, Bally, Clairin, Neisson, Hampden, Brugal; i whisky Macallan, Glenfiddich, Balvenie, Nikka, Buffalo Trace; Hendrick’s Gin, le vodke Stolichnaya e Moskovskaya, lo champagne Billecart e il liquore Chartreuse.