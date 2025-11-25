"Aspettando l'Unesco" i giornalisti si formano sulla cucina made in Italy

Il Crea, il più importante ente di ricerca agroalimentare italiano, ha tra le sue finalità istituzionali la divulgazione, l’informazione al consumatore e alle imprese nonché la promozione del dibattito scientifico nella società.

Proprio dalla consapevolezza del suo ruolo nasce l’idea di organizzare corsi di formazione gratuita per i giornalisti che forniscano loro “i ferri del mestiere”: saper leggere correttamente una ricerca, pesare l’impatto di una pubblicazione scientifica, andare oltre i luoghi comuni, essere in grado di interpretare le statistiche, avere una padronanza di base dei linguaggi specifici e dei glossari di temi scientifici come l’agricoltura, l’ambiente e l’alimentazione, che incidono sulla vita di tutti.

Il corso dal titolo “Cucina italiana: aspettando l’Unesco” è organizzato da Crea in collaborazione con ARGA Lazio, associazione regionale giornalisti agroalimentari: si svolgerà lunedì 1° dicembre 2025 dalle ore 9:30 alle 13:30 al Crea, Biblioteca, via della Navicella 2, Roma.

"In vista della decisione finale sull’inserimento della cucina italiana nella lista del patrimonio Unesco, prevista per il prossimo 10 dicembre - spiega il comunicato ufficiale del Crea - approfondiremo la cucina italiana, per capire come comunicarla nelle sue mille sfaccettature storiche e culturali, agroambientali e scientifiche, sociali ed economiche. Un viaggio tra ricerca, cultura e gusto per scoprire perché la nostra cucina è, da sempre, irrinunciabile patrimonio di tutti e parte integrante dell’identità nazionale".

Il programma è articolato secondo una serie di tavole rotonde a partire dalle ore 10 con "Storia dell'alimentazione italiana dal 1870 a oggi", con Cristina Giannetti, capo ufficio stampa di Crea, per proseguire con l'Enciclopedia della cucina italiana: valorizzare la tradizione con l'innovazione" con Stefania Ruggeri, nutrizionista e prima ricercatrice Crea alimenti e nutrizione.

ceo food innovation broker; alle 10:45 tavola rotonda sul tema: "A tavola con al ricerca del Crea: carne, pesce, formaggi, verdura, frutta e vino". Intervengono: Sebastiana Failla , ricercatrice Crea zootecnia e acquacoltura); Fabrizio Capoccioni , ricercatore Crea zootecnia e acquacoltura; Salvatore Claps, direttore Crea zootecnia e acquacoltura; Daniele Massa , direttore Crea orticoltura e florovivaismo; Riccardo Velasco , direttore Crea viticoltura ed enologia; Nicolina Timpanaro , ricercatrice Crea olivicoltura frutticoltura e agrumicoltura;

