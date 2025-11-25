Cdp e BCC Iccrea finanziano Orogel

Contribuire alla crescita del settore agroalimentare attraverso il sostegno alle imprese del comparto ortofrutticolo. È questo il principale obiettivo del nuovo Contratto di Filiera supportato da Cassa depositi e prestiti e Gruppo BCC Iccrea a beneficio del sistema Orogel, il primo produttore nazionale di vegetali freschi surgelati in Italia. L’operazione rientra nel V Bando dei Contratti di Filiera, ges...