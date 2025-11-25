It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Cdp e BCC Iccrea finanziano Orogel

Nuovo contratto di filiera da 49,5 milioni di euro per lo sviluppo della società dei surgelati

Contribuire alla crescita del settore agroalimentare attraverso il sostegno alle imprese del comparto ortofrutticolo. È questo il principale obiettivo del nuovo Contratto di Filiera supportato da Cassa depositi e prestiti e Gruppo BCC Iccrea a beneficio del sistema Orogel, il primo produttore nazionale di vegetali freschi surgelati in Italia. L’operazione rientra nel V Bando dei Contratti di Filiera, ges...

Fc - 55616

EFA News - European Food Agency
Similar