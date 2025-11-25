Do you want to access to this and other private contents?
Cdp e BCC Iccrea finanziano Orogel
Nuovo contratto di filiera da 49,5 milioni di euro per lo sviluppo della società dei surgelati
Contribuire alla crescita del settore agroalimentare attraverso il sostegno alle imprese del comparto ortofrutticolo. È questo il principale obiettivo del nuovo Contratto di Filiera supportato da Cassa depositi e prestiti e Gruppo BCC Iccrea a beneficio del sistema Orogel, il primo produttore nazionale di vegetali freschi surgelati in Italia. L’operazione rientra nel V Bando dei Contratti di Filiera, ges...
EFA News - European Food Agency
