VéGé chiude l'anno con un fatturato in crescita dell'11%
Al 4° posto tra i gruppi della gdo nazionale, con una quota di mercato dell'8,5%
Il gruppo VéGé ha chiuso il 2024 con un fatturato di 15,3 miliardi di euro, con un aumento del 10,9% sul 2023 del fatturato al consumo e un obiettivo di fatturato 2025 che si attesta a 16,2 miliardi di euro. La quota di mercato del gruppo, a livello nazionale si attesta all’8,5% con cui si pone al quarto posto secondo la guida Niesen del largo consumo. Ad oggi Gruppo VéGé conta una rete di 3.561 punti...
EFA News - European Food Agency
