La Gran Bretagna estende la sugar tax anche ai frappé

Mene in Italia si va sempre di più verso la non entrata in vigore della sugar tax, misura contestata a gran voce dai produttori di bevande e rinviata a gennaio 2027, (leggi notizia EFA News), in Gran Bretagna il governo propone una "stretta" sulla tassa. Il dipartimento della Salute e dell'assistenza sociale e il ministero del Tesoro, infatti, hanno dichiarato ieri che l'imposta sulle bevande analcoliche...