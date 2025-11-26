Do you want to access to this and other private contents?
La Gran Bretagna estende la sugar tax anche ai frappé
Il governo propone di applicare l'imposta sulle bevande analcoliche a più prodotti, comprese le bevande zuccherate a base di latte
Mene in Italia si va sempre di più verso la non entrata in vigore della sugar tax, misura contestata a gran voce dai produttori di bevande e rinviata a gennaio 2027, (leggi notizia EFA News), in Gran Bretagna il governo propone una "stretta" sulla tassa. Il dipartimento della Salute e dell'assistenza sociale e il ministero del Tesoro, infatti, hanno dichiarato ieri che l'imposta sulle bevande analcoliche...
Fc - 55632
EFA News - European Food Agency
