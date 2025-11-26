Do you want to access to this and other private contents?
Piacere Modena: donate ad autodromo opere dedicate a leggende automobilismo
Omaggio celebra legame tra due eccellenze del territorio: enogastronomia e motori
Si è svolta questa mattina, presso l’Autodromo di Modena, la cerimonia di consegna ufficiale delle opere d’arte raffiguranti piloti iconici donate da Piacere Modena, un omaggio che celebra il profondo legame tra due eccellenze del territorio: la tradizione enogastronomica modenese e il mito dei motori.Le opere, realizzate dall’artista Sandra Malagoli, erano state presentate per la prima volta lo sco...
EFA News - European Food Agency
