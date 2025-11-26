Do you want to access to this and other private contents?
Jp Morgan premia Carlsberg: alzato il rating
Da overweight a neutral per il birrificio danese. Giudizi al ribasso, invece, per Pernod Ricard e Givaudan
J.P. Morgan ha alzato il suo giudizio sul produttore di birra Carlsberg, portandolo a "overweight" da "neutral", in considerazione dell'ampio portafoglio e di vantaggi che dovrebbero supportare una performance in termini di volumi "più resiliente". È, questo, uno dei giudizi espressi dalla banca d'affari nel suo Consumer Staples Outlook 2026 che riguarda il settore delle bevande, prodotti per la c...
Fc - 55640
EFA News - European Food Agency
