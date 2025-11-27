Do you want to access to this and other private contents?
Il caffè del Kenya fa boom
Nei primi 9 mesi il valore dell'export di caffè è aumentato del 38,6%
Nei primi nove mesi del 2025 fino a settembre scorso il valore delle esportazioni di caffè non tostato del Kenya è aumentato del 38,6% attestandosi a 43,4 miliardi di scellini kenyoti pari a quasi 289 milioni di euro. Di fatto, sostengono gli esperti, la commodity ha realizzato un boom determinato dai prezzi che ha rafforzato lo slancio di ripresa del settore. Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Na...
EFA News - European Food Agency
