La frutta secca Noberasco incontra il cioccolato

Sappiamo che il cioccolato è il gusto più amato al mondo e che se consumato con moderazione - privilegiando il fondente - che ha effetti benefici non solo sull’umore, ma per il nostro organismo grazie ai flavonoidi (antiossidanti naturali) di cui è naturalmente ricco. È inoltre una buona fonte di proteine, fibre, ferro, magnesio e rame e protegge le cellule dallo stress ossidativo.

Da sempre orientato al benessere dei consumatori e ad incentivare il consumo di frutta, Noberasco con FruttaMIX SPRINTY e che Misto BIO CHOCO POWER ha studiato e sviluppato due novità ben bilanciate fra salute e gusto, facendo duettare al meglio frutta secca e cioccolato.

Qual è l’ingrediente che unisce queste due novità? Il cioccolato. Ma non un cioccolato qualsiasi perché Noberasco ha scelto il progetto Cocoa Horizons, cacao certificato, buono tre volte perché racchiude in sé un importante programma di sostenibilità che ha come obiettivi migliorare il benessere di piccoli coltivatori di cacao, delle loro comunità, promuovendo, inoltre, la messa in opera di pratiche agricole sostenibili.

FruttaMIX SPRINTY amplia l’apprezzata gamma FruttaMIX con una nuova ricetta a base di anacardi, mandorle, arachidi e cubetti di cioccolato fondente, COCOA HORIZONS, un mix che diventa naturale fonte di proteine (che contribuiscono alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare).

SPRINTY è perfetto per chi ricerca energia e piacere grazie all’equilibrio fra frutta secca e cioccolato fondente, strizza l’occhio a studenti, sportivi e tutti gli amanti delle pause golose ma leggere.

Ideale ricarica per la giornata, FruttaMIX SPRINTY, conquista tutti per il suo gusto, tutto racchiuso in una comoda busta doy, richiudibile, dal peso di 150 g ma anche per l’attenzione all’ambiente grazie alla sua confezione in carta riciclabile, con doypack salvafreschezza.

BIO, green ed etico, secondo Noberascxo, cono i tre aggettivi che identificano il nuovo CHE MISTO BIO CHOCO POWER, si distingue per il suo “cuore” di cioccolato fondente che si unisce ad arachidi, anacardi e cocco per diventare naturale fonte di magnesio.

Perfetto a colazione come topping su yogurt o kefir, snack da mangiare da solo oppure da utilizzare in cucina per arricchire ricette di biscotti o torte dolci. Ben 130 g di gusto ed energia, frutta secca BIO e cioccolato COCOA HORIZONS tutto racchiuso in un pack in carta che trasformerà lo snack in una storia di golosa responsabilità.