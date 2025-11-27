Do you want to access to this and other private contents?
Come ti cambio la pausa caffè: arriva il Coffee cozy winter
Nuovo trend veicolato dai social trasforma un'abitudine: ecco le varianti pià cliccate del web invernale
Con l’arrivo dell’inverno, cresce la ricerca di esperienze calde, avvolgenti e rilassate in pieno spirito hygge, la filosofia nordica che celebra il piacere delle piccole cose attraverso rituali quotidiani all’insegna del comfort e del benessere. È in questo scenario che nasce il trend del “Coffee Cozy Winter”, che tradotto suona "caffè caldo e accogliente in inverno": una nuova abitudine che trasfor...
Fc - 55673
EFA News - European Food Agency
