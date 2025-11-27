Dehors: prorogate autorizzazioni già concesse

Resca (Confimprese): "Emendamento fondamentale per per garantire una redditività adeguata ad aziende".

Vaccini in farmacia, iscrizione digitale a scuola ma anche ristorazione. Sono svariati gli ambiti di applicazione del disegno di legge "Semplificazioni e digitalizzazione" approvato oggi in via definitiva dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento, infatti, contiene una norma che proroga il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici per dehors e tavolini al 31 dicembre 2026 e proroga al 30 giugno 2027 la validità delle autorizzazioni già concesse, eliminando al contempo le incertezze interpretative che hanno penalizzato molte strutture, garantendo uniformità di regole sull’intero territorio nazionale.

"L’approvazione dell’emendamento", sottolinea Mario Resca, presidente Confimprese, "è un passo importante per sostenere le aziende della ristorazione, in considerazione del fatto che i dehors – a fronte delle nuove abitudini della clientela post covid – sono fondamentali per garantire una redditività adeguata ai punti di ristoro, specialmente in un momento di mercato sicuramente non favorevole. Nei primi dieci mesi di quest’anno il centro studi Confimprese registra un calo di fatturato nella ristorazione del -0,8% e rileva una sofferenza maggiore nel canale cittadino e centri città, dove la flessione a valore e del -2,2%".