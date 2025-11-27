Nestlé: ceduta a Sprehe stabilimento tedesco

L'azienda acquirente è un produttore di referenze a base di carne fresca e congelata con 3500 dipendenti in 12 sedi.

Nestlé vende il suo stabilimento di Conow: il Gruppo Sprehe acquisirà il sito produttivo con i suoi circa 70 dipendenti il 1° gennaio 2026. L'azienda tedesca Sprehe è un produttore di prodotti a base di carne fresca e congelata con 3500 dipendenti in 12 sedi. Dopo la firma del contratto di acquisto, i dipendenti Nestlé di Conow sono stati informati del nuovo proprietario e dei prossimi passi in una riunione con i dipendenti tenutasi presso lo stabilimento.

"Siamo molto lieti che la vendita del nostro stabilimento di Conow non solo garantisca i posti di lavoro dei nostri dipendenti più motivati, ma rafforzi anche la fiducia nel futuro del sito", dichiara Carsten Hackel, Cfo di Nestlé Germania

Da parte sua, Fabriche Johan, Chief Technology Officer di Nestlé Germania, afferma: "Con il Gruppo Sprehe, abbiamo al nostro fianco un'azienda di grande esperienza che svilupperà ulteriormente lo stabilimento, sfruttando l'elevato livello di competenza tecnologica e di prodotto del team dello stabilimento".

"Non vediamo l'ora di collaborare con i dipendenti per produrre i nostri prodotti, gestire con successo lo stabilimento e crescere insieme", dice Albert Sprehe, Managing Partner del Gruppo Sprehe.

Come nuovo proprietario, Sprehe apporta importanti risorse ed esperienza per guidare lo sviluppo del sito di Conow e rafforzare così l'economia locale. Con l'integrazione dello stabilimento, il produttore di cibi pronti non solo amplia la sua gamma di prodotti, ma in futuro sarà anche in grado di gestire autonomamente ulteriori fasi di produzione a monte. I clienti potranno contare su una gamma ancora più ampia di prodotti da un unico fornitore.

A marzo 2025, Nestlé ha annunciato l'intenzione di trasferire la produzione di prodotti culinari di Conow in altre sedi. In questo contesto, si sono svolte trattative per la vendita del sito di Conow, con l'obiettivo di preservare i posti di lavoro dei dipendenti.

Nelle prossime settimane, saranno completati tutti i preparativi per una transizione graduale delle attività il 1° gennaio 2026. I prodotti Nestlé continueranno a essere prodotti a Conow durante un periodo di transizione.