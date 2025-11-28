Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
In UK l'effetto Lidl ha generato oltre 16 miliardi di euro di valore aggiunto
Pubblicato il primo Rapporto sull'impatto socioeconomico della catena di supermercati che nel 2024 ha versato 1 miliardo di sterline in tasse
Lidl GB ha pubblicato oggi il suo primo Rapporto sull'impatto socioeconomico secondo cui, solo nell'anno finanziario 2024, ha generato un valore aggiunto lordo (VAL) pari a 14,5 miliardi di sterline (pari a oltre 16,5 miliardi di euro) attraverso le sue attività e la sua catena di approvvigionamento. Denominato “effetto Lidl”, i benefici economici generati da Lidl attraverso le sue attività, i suoi...
Fc - 55715
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency