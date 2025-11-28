In UK l'effetto Lidl ha generato oltre 16 miliardi di euro di valore aggiunto

Lidl GB ha pubblicato oggi il suo primo Rapporto sull'impatto socioeconomico secondo cui, solo nell'anno finanziario 2024, ha generato un valore aggiunto lordo (VAL) pari a 14,5 miliardi di sterline (pari a oltre 16,5 miliardi di euro) attraverso le sue attività e la sua catena di approvvigionamento. Denominato “effetto Lidl”, i benefici economici generati da Lidl attraverso le sue attività, i suoi...