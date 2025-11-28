Agricoltura: Andalusia è la regione UE più redditizia

Secondo Eurostat, nel 2023, la produzione agricola totale dell'Unione Europea è stata stimata in 537 miliardi di euro. I dati mostrano che cinque regioni dell'UE, classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (Nuts 2), hanno un valore totale della produzione agricola superiore a 9 miliardi di euro. Il valore più elevato si è registrato in Andalusia, Spagna (16 miliardi di euro), seguito dalla Bretagna in Francia (11 miliardi di euro), dal Weser-Ems in Germania e dalla Lombardia in Italia (9,8 miliardi di euro ciascuno) e dai Paesi della Loira in Francia (9,3 miliardi di euro).

Nell'ambito della produzione agricola totale dell'UE, il valore dei prodotti ortofrutticoli e orticoli è stato di 71,5 miliardi di euro nel 2023. Si tratta del valore più elevato tra tutti i prodotti vegetali e rappresenta il 13,3% del totale complessivo. Tra le regioni dell'UE, il valore della produzione di prodotti ortofrutticoli nel 2023 è stato più elevato in Andalusia, Spagna (5,2 miliardi di euro) e nell'Olanda Meridionale nei Paesi Bassi (5,0 miliardi di euro). Seguono Puglia e Campania in Italia e Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi, con una produzione ciascuna del valore di 1,8 miliardi di euro. In totale, 14 regioni dell'UE hanno generato valori della produzione di prodotti ortofrutticoli superiori a 1 miliardo di euro: 5 in Italia, 5 nei Paesi Bassi e 4 in Spagna.

In 4 regioni Nuts 2, la quota del valore della produzione di prodotti ortofrutticoli sulla produzione agricola totale ha superato il 50%: Vienna in Austria (77,2%), Olanda Meridionale nei Paesi Bassi (68,4%), Liguria in Italia (65,0%) e Amburgo in Germania (50,8%). In altre 16 regioni, i prodotti orticoli e vegetali rappresentavano tra il 30% e quasi il 50% del valore totale della produzione agricola, con una variazione dal 31,7% di La Rioja, in Spagna, al 48,5% dell'Olanda Settentrionale nei Paesi Bassi.