Consumi ancora in calo a ottobre ma tiene la ristorazione

Continua l’andamento negativo dei consumi, che anche nel mese di ottobre chiudono in campo negativo a -2,5% a valore sul totale mercato retail. Lo certifica l’Osservatorio mensile Confimprese-Jakala, che evidenzia un quadro in sensibile deterioramento. La propensione agli acquisti e il clima di fiducia non mostrano segni di ripresa, anche se una parziale inversione di tendenza potrebbe registrarsi nell’ultimo bimestre dell’anno con Black friday e acquisti natalizi.

Non a caso le prime stime di una flash survey del centro studi Confimprese registrano una spesa di 246 euro vs media europea di 269 euro con l’84% dei consumatori italiani che ha fatto acquisti durante il Black friday, in linea con la media europea (83%). "La situazione geopolitica", spiega Mario Resca, presidente Confimprese, "genera incertezza sui mercati e continua a frenare la capacità di spesa, la domanda è scarsa e i margini delle aziende non sono migliorati. Occorre quindi focalizzare le iniziative commerciali sull’ultima parte dell’anno che in media vale il 20% dei fatturati totali annui».

Tornando ai dati sui consumi ottobre25 vs ottobre24, nei settori merceologici continua il negativo del comparto abbigliamento-accessori a -4,6%, che conferma la debolezza di un settore che ha sofferto per tutto l’anno, senza mai registrare progressi significativi. Un segnale positivo arriva, invece, dalla ristorazione che con un +0,6% chiude il mese quasi in parità, a conferma che il clima ottobrino ancora favorevole ha influenzato i consumi fuori casa. In territorio negativo altro retail (casa-arredo, elettronica, telefonia, libri, cura persona, servizi e fitness), che chiude il mese a -3,2%, confermando la scarsa propensione all’acquisto dei beni voluttuari. I canali di vendita riflettono i medesimi andamenti del totale mercato con i centri commerciali a -2,1% e i negozi di prossimità a -1,2%, le high street subiscono la flessione maggiore a -3,6%.

Nelle regioni Puglia la meglio performante a +1,7%, Piemonte fanalino di coda a -6,7%. Nelle province si segnalano Messina a +6,2%, Cuneo in ultima posizione a -8,5%. "Il mese di ottobre", riflette Mario Maiocchi, direttore centro studi Confimprese, "ha purtroppo confermato le attese di debolezza chiudendo a -2,5% rispetto allo stesso mese del 2024 che, occorre notare, era stato particolarmente forte a +3,5% vs 2023. Risultato quindi che si inquadra nella dinamica annuale ormai consolidata intorno al -1,3%".

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario riflettere sulle strategie distributive e sulla gestione dei punti vendita: aperture selettive, chiusure o rilocazioni, accompagnate da programmi mirati a stimolare traffico e conversione, migliorare l’esperienza in negozio e rendere l’offerta più in linea con le esigenze dei consumatori. "I consumi in calo", chiarisce Raffaele Cerchiaro, senior partner Jakala, "confermano un clima di sfiducia che frena il retail e mette pressione sui margini delle imprese. La debolezza dell’abbigliamento e di altro retail evidenzia una domanda ancora fragile, mentre solo la ristorazione mostra un lieve segnale positivo".