Unilever vende Graze a Katjes International

Unilever ha annunciato la firma di un accordo per la vendita del business Graze a Katjes International. Graze, brand di snack salutari, entrerà a far parte del gruppo Candy Kittens nel Regno Unito. Unilever aveva acquisito Graze nel 2019: a seguito di questa operazione, Graze si è evoluto da marchio principalmente Direct-to-Consumer a marchio con una forte presenza nei negozi al dettaglio del Regno Unito e un'identità visiva aggiornata e contemporanea, progettata per attrarre gli acquirenti. Sotto la proprietà di Unilever, Graze ha trasformato la sua redditività e ha continuato a crescere nel canale retail.

L'ambizione di Unilever nel settore Foods è ora quella di offrire prestazioni costanti e di alto livello tra i suoi concorrenti: un obiettivo che il gruppo perseguirà, concentrandosi rigorosamente su tre categorie globali di successo: Condimenti, Coadiuvanti per la Cucina e Mini Pasti e Unilever Food Solutions. È in questo ambito che Unilever ha dimostrato di avere capacità vincenti, radicata nei suoi grandi marchi globali, e sta affinando il suo portafoglio per una crescita e una scalabilità a lungo termine in queste aree. Ciò include anche una riduzione del portafoglio ove necessario.

Graze è un marchio innovativo di snack salutari, con uno stabilimento produttivo indipendente dedicato e una proposta distintiva rispetto agli altri marchi alimentari di Unilever. Secondo Unilever, Graze detiene "un buon potenziale di crescita e sviluppo futuri, che sarà meglio concretizzato con la nuova proprietà di Katjes International e del Candy Kittens Group, grazie alla loro competenza di categoria e al portafoglio prodotti complementare".

"Graze si è trasformato in un marchio focalizzato sulla vendita al dettaglio che continua a ridefinire gli snack salutari con innovazioni che sono sempre un passo avanti in termini nutrizionali, senza mai scendere a compromessi sul gusto e rimanendo fedeli al suo stile distintivo e apprezzato", dichiara Georgina Bradford, direttore generale di Uki Foods. "Il marchio è ora ben posizionato per la sua prossima fase di crescita, che siamo certi potrà essere sfruttata al meglio sotto la nuova proprietà, concentrandosi sulla sua missione di snack salutari."

Da parte sua, Bastian Fassin, azionista amministratore di Katjes International, afferma: "Graze è uno dei marchi leader di snack salutari nel Regno Unito. Con la sua forte notorietà e il posizionamento strategico, Graze si adatta perfettamente alla nostra strategia di continuare a crescere con marchi di consumo forti".

Secondo Jamie Laing, fondatore di Candy Kittens, Grazie "ha cambiato il modo in cui il Regno Unito concepisce gli spuntini più sani e credo che possiamo spingerci ancora oltre. Sono entusiasta di questo progetto e grato per l'opportunità di continuare a sviluppare il marchio Graze".

Il completamento della transazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura ed è previsto per la prima metà del 2026. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.