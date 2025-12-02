NewPrinces: adieu Carrefour

A seguito dell'ok dall'Antitrust europeo, (vedi articolo EFA News) NewPrinces ha confermato il perfezionamento dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia. "Con l’acquisizione - precisa la società - NewPrinces diventa il secondo gruppo italiano agroalimentare per fatturato e il primo operatore food & beverage in termini occupazionali, con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne".

Dal punto di vista finanziario, le previsioni preliminari per il 2025 indicano che l’utile netto consolidato per il Gruppo NewPrinces supererà 700 milioni di Euro, il patrimonio netto oltre Euro 1,1 miliardi, e a posizione finanziaria netta, escluso l’impatto IFRS 16, grazie al successo dell’IPO di Princes Group plc e al closing dell’operazione Carrefour, mostrerà un miglioramento superiore a Euro 300 milioni rispetto ai dati consolidati al 30 settembre 2025, attestandosi a fine anno a iun range tra Euro 150 milioni ed Euro 200 milioni. Tale valore tiene già conto del pagamento di Euro 120 milioni che sarà effettuato entro fine anno per l’acquisizione di Plasmon. La PFN consolidata dovrebbe attestarsi a -150/200 mln di Euro, in significativo miglioramento.

Infine, la società stima che le acquisizioni di Carrefour Italia e Plasmon contribuiranno nel 2026 ad un incremento dell’Ebitda di oltre Euro 200 milioni, rafforzando ulteriormente la generazione di cassa e la posizione finanziaria del Gruppo.

Soddisfatto Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces Group: “Il perfezionamento di questa operazione segna per il nostro Gruppo un passaggio di portata strategica. Con l’ingresso di Carrefour Italia, NewPrinces Group raggiunge una dimensione senza precedenti, con ricavi consolidati pari a circa 7 miliardi di Euro e un profilo patrimoniale che, entro fine anno, prevediamo superiore a 1,1 miliardi di Euro. Questi risultati rafforzano ulteriormente la solidità del nostro modello industriale e confermano la validità delle operazioni realizzate nel corso dell’anno: dall’IPO di Princes Group, all’acquisizione di Diageo Operations Italy, fino a Carrefour Italia, insieme alle operazioni che completeremo entro il 2025, come l’acquisizione di Plasmon, generando valore significativo e sostenibile per tutto il Gruppo".

Confermato l'addio all'insegna Carrefour che scomparirà gradualmente entro il 2028 dagli oltre 1.000 punti vendita, per dare spazio allo storico brand GS.

Le società incluse nel perimetro dell'acquisizione hanno assunto le nuove denominazioni societarie: Carrefour Italia S.p.A. è stata ridenominata Princes Retail S.p.A.; Carrefour Finance S.r.l. è diventata Princes Finance S.p.A.; e Carrefour Property S.r.l. è stata modificata in Princes Property S.p.A.

La denominazione della società G.S. S.p.A. rimane invariata.