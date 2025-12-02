Perugina celebra il Natale: tutte le novità

Il conto alla rovescia per il Natale è ufficialmente iniziato: le luci si accendono, le strade si riempiono di colore e profumi e ogni gesto diventa occasione di vicinanza e condivisione. È il periodo dell’anno in cui anche il più piccolo dono può racchiudere un messaggio d’amore, proprio come accade con i Baci Perugina.

“L’amore è condividere tutto, un Bacio alla volta”, ricorda il brand, che con questo spirito presenta Tanti Baci, la nuova edizione pensata per essere condivisa durante le festività e non solo. Disponibili nelle due varianti Tanti Baci Amabile e Tanti Baci Fondente, le due confezioni racchiudono i gusti più amati del mondo Baci. Tanti Baci Amabile include al suo interno i gusti più dolci di Baci Latte, Baci Classico e Caramellato alle Mandorle, creando un equilibrio avvolgente e armonioso; Tanti Baci Fondente, invece, propone un incontro deciso tra Fondente 70%, Baci Classico e Baci Caffè, dedicato a chi apprezza gusti più concentrati e intensi.

Pensato per condividere i momenti di piacere insieme, il nuovo Tanti Baci unisce raffinatezza e praticità: un astuccio verticale dal design luminoso che si presta perfettamente ad accompagnare le festività e i gesti di affetto che le animano. La confezione, di dimensioni maggiori rispetto al classico bijou, si presenta in una veste che richiama l’iconico blu Baci, impreziosito dalle stelle dorate e argentate che da sempre ne raccontano la magia e l’eleganza.

“Per noi il Natale rappresenta il momento in cui il piacere del dono e quello dello stare insieme si incontrano, ed è proprio da questa ispirazione che è nato Tanti Baci”, dichiara Chiara Richiedei, Marketing Manager di Baci Perugina. “Le due varianti, Amabile e Fondente, riflettono la volontà di rispondere ai gusti e alle preferenze di tutti i consumatori, mantenendo intatto lo spirito che da sempre accompagna i nostri prodotti: quello di un gesto semplice ma significativo, capace di unire le persone attraverso il piacere del cioccolato e dell’emozione condivisa”.

Le nuove referenze Tanti Baci Amabile e Tanti Baci Fondente sono disponibili nel formato 325g. Inoltre, per il Natale 2025 Baci Perugina conferma e rinnova il portafoglio delle iconiche proposte assortite, le scatole natalizie glitter, tutte caratterizzare da un nuovo design e pensate per rispondere a gusti e desideri diversi. La novità di quest’anno, Assortito Speciale, si aggiunge alle varianti Assortito Classico, Fondente Baci Luisa e Assortito Fondente. Le scatole natalizie sono disponibili nel formato 250g.