Gruppo Selex oltre i 22 mld euro fatturato

Gruppo Selex chiude il 2025 in crescita: il fatturato al consumo si attesta a 22,2 miliardi di euro, segnando un incremento del +5,5% sull'anno precedente. L’Assemblea dei Soci di venerdì 28 novembre, che ha riunito le 18 Imprese del gruppo, è stata l’occasione per presentare i risultati 2025, definire le direttrici strategiche per il 2026 e delineare gli scenari evolutivi del settore. Al centro del p...