Eurozona/2. Tasso di disoccupazione stabile a ottobre

Nell'ottobre 2025 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro era pari al 6,4%, stabile rispetto a settembre 2025 e in aumento rispetto al 6,3% di ottobre 2024. Lo rende noto Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, secondo cui il tasso di disoccupazione dell'UE era pari al 6% nell'ottobre 2025, anch'esso stabile rispetto a settembre 2025 e in aumento rispetto al 5,8% di ottobre 2024.

Eurostat stima che nell'ottobre 2025 fossero disoccupate 13.351.000 di persone nell'UE, di cui 11.033.000 nell'area dell'euro.

Rispetto a settembre 2025, la disoccupazione è aumentata di 32 mila unità nell'UE e diminuita di 13 mila unità nell'area dell'euro. Rispetto a ottobre 2024, la disoccupazione è aumentata di 517 mila unità nell'UE e di 308 mila unità nell'area dell'euro.

Disoccupazione giovanile



Nell'ottobre 2025, 2.960.000 di giovani (di età inferiore ai 25 anni) erano disoccupati nell'UE, di cui 2.352.000 milioni nell'area dell'euro. Nell'ottobre 2025, il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 15,2% nell'UE e al 14,8% nell'area dell'euro, entrambi stabili rispetto a settembre 2025.

Rispetto a settembre 2025, la disoccupazione giovanile è aumentata di 11 mila unità nell'UE e di 10 mila nell'area dell'euro. Rispetto a ottobre 2024, la disoccupazione giovanile è aumentata di 74 mila unità nell'UE e di 39 mila nell'area dell'euro.

Sempre a ottobre 2025, il tasso di disoccupazione delle donne nell'UE era pari al 6,3%, in aumento rispetto al 6,2% di settembre 2025, mentre quello degli uomini era pari al 5,8%, stabile rispetto al mese precedente. Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione delle donne era pari al 6,6%, stabile rispetto a settembre 2025, mentre quello degli uomini era pari al 6,1%, in calo rispetto al 6,2% del mese precedente.

Per quanto riguarda l'Italia la disoccupazione destagionalizzata presenta un tasso, a ottobre 2025, del 6% pari a un numero di persone di 1.528.000. Il tasso di disoccupazione tra i giovani sotto 25 anni di età è del 19,8% per un numero di persone pari a 253.000.