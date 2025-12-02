Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lucart si rafforza in Europa con Cartindustria Eurocarta
Il gruppo noto per i marchi Tenderly e Tutto acquisisice uno dei principali trasformatori indipendenti europei di prodotti tissue
Lucart SpA, gruppo cartario multinazionale noto per i brand Lucart Professional, Tenderly e Tutto, e Cartindustria Eurocarta Srl, tra i principali trasformatori indipendenti europei di prodotti tissue per il mercato Away From Home (AFH), hanno finalizzato il closing dell’operazione che prevede l’acquisizione da parte di Lucart di una partecipazione di controllo in Cartindustria Eurocarta. Non sono sta...
Fc - 55802
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency