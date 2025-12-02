Lucart si rafforza in Europa con Cartindustria Eurocarta

Lucart SpA, gruppo cartario multinazionale noto per i brand Lucart Professional, Tenderly e Tutto, e Cartindustria Eurocarta Srl, tra i principali trasformatori indipendenti europei di prodotti tissue per il mercato Away From Home (AFH), hanno finalizzato il closing dell’operazione che prevede l’acquisizione da parte di Lucart di una partecipazione di controllo in Cartindustria Eurocarta. Non sono sta...